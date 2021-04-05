ميدو: رحيل لجنة الزمالك أمر يزعزع استقرار الفريق وهذه رسالتي للإدارة الجديدة





وتابع، "قلت للاعبي الزمالك بأنهم سيفوزون على مولودية الجزائر بسبب الروح التي رأيتها في المران الأخير للفريق قبل اللقاء".





ووجه نصيحة لإدارة الزمالك الجديدة، بأن تستعين برجال ولاؤهم للقلعة البيضاء، وأن تطيح بالأشخاص الذين لهم ولاء لآخرين، وهذا إن أرادوا النجاح وكتابة التاريخ.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الزمالك ظلموا برحيل مجلس الإدارة في هذا التوقيت، وجود مجلس إدارة مستقر يعطي الطمأنينة للاعبي الفريق، ورحيله يُسبب ارتباك لأي لاعب مهما كان مدى قيمته واحترافيته".