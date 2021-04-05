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ميدو: رحيل لجنة الزمالك أمر يزعزع استقرار الفريق وهذه رسالتي للإدارة الجديدة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:52 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن قرار رحيل اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أمر يزعزع استقرار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن إدارة الزمالك الحالية تتجه إلى تقديم استقالتها، وهو ما نفاه عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الزمالك ظلموا برحيل مجلس الإدارة في هذا التوقيت، وجود مجلس إدارة مستقر يعطي الطمأنينة للاعبي الفريق، ورحيله يُسبب ارتباك لأي لاعب مهما كان مدى قيمته واحترافيته".

وتابع، "قلت للاعبي الزمالك بأنهم سيفوزون على مولودية الجزائر بسبب الروح التي رأيتها في المران الأخير للفريق قبل اللقاء".

ووجه نصيحة لإدارة الزمالك الجديدة، بأن تستعين برجال ولاؤهم للقلعة البيضاء، وأن تطيح بالأشخاص الذين لهم ولاء لآخرين، وهذا إن أرادوا النجاح وكتابة التاريخ.

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