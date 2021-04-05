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رفع كفاءة 42 شارعا بحي بولاق الدكرور

الإثنين 05/أبريل/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نفذت محافظة الجيزة، حملة تجريد وتمهيد للطرق ونظافة بحي بولاق الدكرور، لرفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر و32 شارع من متفرعاته، إلى ١٤ شارع أخر ببولاق الدكرور، وذلك في إطار خطة تطوير وتمهيد الطرق ورفع كفاءة مستوى النظافة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق وتمهيد وتجريد الشوارع لتيسير حركة المواطنين وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

وكما يأتي رفع كفاءة الشوارع والعمل على توسعتها بناءً على توجيهات القيادة السياسية.

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تطوير شوارع بولاق الدكرور بوابةا لفجر الفجر

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