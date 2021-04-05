تشكيل برشلونة المتوقع ضد بلد الوليد فى الدوري الإسباني

يلتقي نادي برشلونة نظيره بلد الوليد اليوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.



وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: اندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، جوردي ألبا، لونجليت، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.