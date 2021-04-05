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أحمد فهمي: نجم كبير وراء حملات الهجوم على "رجالة البيت"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشف النجم أحمد فهمى، عن سبب الهجوم على مسلسله "رجالة البيت" الذى عرض في رمضان الماضى، حيث قال إنه كانت هناك حملات للهجوم على المسلسل من قِبَل فنان وهو صاحب تلك الحملات، رافضاً ذكر اسمه.


وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية سمر يسري فى برنامج "يوم ليك": "رمضان الماضى حصل مشكلة مع مسلسل رجالة البيت، وأنا ليا حاجات بتنجح وحاجات لا واتعرضت لهجوم كان غريبا وبشكل كبير والهجوم كان قبل عرض العمل، وكانت عليا حملات هجوم كبيرة".


وتابع "كان صاحب حملات الهجوم دي نجم كبير جدا، ومش بينافسنى وقطعت علاقتي بيه وليس محمد رمضان عشان الناس متقولش أني بتكلم عليه، حد بعيد ومش منافس ليا، وممكن يكون عشان كنت برفض أشتغل معاه في عمل".


واختتم: "أنا بعيش على طبيعتى قبل وبعد دخولى التمثيل، وبحب أكون على طبيعتى دائما، وفيه فنانين بيكونوا مش على طبيعتهم ودول ببعد عنهم، والمرض والفقر كابوس بالنسبة ليا وأكتر حاجتين يكسروا الإنسان".

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مسلسل فنان رجالة البيت احمد فهمي

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