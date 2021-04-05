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خاص.. عبير صبري: محمد رمضان مُلهم وأتعلم منه.. وهذه تفاصيل شخصيتي في مسلسل "موسى"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشفت الفنانة عبير صبري، عن الأعمال الجديدة التي تستعد لها خلال الفترة القادمة، تفاصيل شخصيتها بها، كيف تم ترشيحها للدور.


وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالت عبير صبري: "قامت الشركة بتشريحي للعمل والتواصل معي للتوقيع على الدور حيث أجسد شخصية فتاة صعيدية تُسمى صباح وقاموا بإحضار مصحح لغوي لي حتى أتقن اللغة لأن المسلسل نُصوره في مرحلة الأربعينات، فكنت أُذاكر جيداً" .


وأعربت عن سعادتها البالغة بالعمل مع محمد رمضان لأنها تعتبره بمثابة نجم مُلهم، مضيفة: "أحياناً بعض الناس يهاجمون النماذح الناجحة لأنهم لا يسنطيعون أن يكونوا مثلهم، فيهاجوا الشئ الجميل".


وأكدت: "محمد رمضان، بكل المقايس نجم ملهم ويطور من نفسه ولا يهتم بالهجوم وبالرغم من أنني أعمل مع منذ سنوات لكنني أتعلم منه".


مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي،وتدور أحداثه في إطار صعيدي.



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موسى محمد رمضان عبير صبري

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