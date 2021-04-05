مدرب المنتخب يوضح سبب إشراك حمدي فتحي بجانب طارق حامد أمام كينيا

أوضح طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، السبب وراء إشراك حمدي فتحي بجانب طارق حامد، بشكل أساسي خلال مواجهة الفراعنة أمام كينيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف.







وأشار طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حمدي فتحي يُجيد اللعب في المركزين 6 و8، وهذا سبب البدء بثنائية طارق حامد وحمدي فتحي في مباراة كينيا، وعدم ظهور الثنائي بأفضل صورة لا يمنع مشاركتهم معًا مرة أخري أبدًا، أغلبية اللاعبين كانوا خارج حالتهم في تلك المباراة وليس هما فقط".







وتابع، "لاعبو منتخب مصر كانوا يمتلكون دافع كبير للظهور بشكل مُميز خلال مباراة جزر القمر، لأنهم كانوا مقتنعين تمامًا أن ما ظهر أمام كينيا، ليس منتخب مصر ولا إمكانيات لاعبيه".