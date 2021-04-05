Advertisements
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد
الإثنين 05/أبريل/2021 - 02:38 ص
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين، يرغب من خلاله البارسا فى الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط والاقتراب من مقدمة جدول ترتيب الليجا.
وتقام مباراة برشلونة وبلد الوليد فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد
أتليتكو مدريد 66 نقطة
ريال مدريد 63 نقطة
برشلونة 62 نقطة
إشبيلية 58 نقطة
ريال بيتيس 46 نقطة
فياريال 46 نقطة
ريال سوسيداد 45 نقطة
سيلتا فيجو 37 نقطة
غرناطة 36 نقطة
اتليتك بيلباو 35 نقطة
ليفانتى 35 نقطة
فالنسيا 33 نقطة
قادش 32 نقطة
أوساسونا 31 نقطة
خيتافي 30 نقطة
بلد الوليد 27 نقطة
إلتشي 26 نقطة
هويسكا 24 نقطة
إيبار 23 نقطة
ألافيس 23 نقطة
Advertisements