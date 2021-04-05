جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد ضمن مباريات الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني اليوم فى لقاء قوي بين الفريقين، يرغب من خلاله البارسا فى الفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط والاقتراب من مقدمة جدول ترتيب الليجا.



