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ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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يتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد الفريق جدول ترتيب هدافي البارسا هذا الموسم برصيد 23 هدف ويسعي للتسجيل وقيادة الفريق فى الفوز اليوم على بلد الوليد ضمن مباريات الجولة ال 29 من الليجا.
وتقام مباراة برشلونة وبلد الوليد فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد
ليونيل ميسي 23 هدف
جيرارد مورينو 19 هدف
لويس سواريز 19 هدف
كريم بنزيما 18 هدف
يوسف النصيري 15 هدف
ألكسندر إيزاك 12 هدف
روجر مارتي 11 هدف
خوزي موراليس 10 أهداف

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