ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

يتصدر ليونيل ميسي نجم برشلونة وقائد الفريق جدول ترتيب هدافي البارسا هذا الموسم برصيد 23 هدف ويسعي للتسجيل وقيادة الفريق فى الفوز اليوم على بلد الوليد ضمن مباريات الجولة ال 29 من الليجا.