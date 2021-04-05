رسالة خاصة من طارق مصطفى إلى محمد إبراهيم

كشف طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أنه قام بالتحدث مع محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا، وأبلغه بأنه لم يخرج من حسابات الجهاز الفني وأن الفرصة لازالت أمامه.





وأوضح طارق مصطفى في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسام البدري يستشير جميع أفراد الجهاز الفني قبل اختيار القائمة النهائية للمنتخب في المعسكرات".









وتابع،"أوباما ومحمد إبراهيم يسيران بشكل رائع منذ بداية الموسم، وكلاهما كانا ضمن حساباتنا قبل معسكر مارس، وباب المنتخب مازال مفتوح أمامهم بشرط الاستمرارية".









واضاف، "أخبرت محمد ابراهيم إنه "مش بعيد" عن الانضمام للمنتخب، ونصحته بالتركيز في الملعب فقط وعدم الحديث في السوشيال ميديا".