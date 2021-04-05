موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا 2021

يترقب عشاق الكرة العالمية نهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيك بلباو و برشلونة يوم السبت الموافق 17 أبريل الحالي على ملعب لا كارتوخا.









تمكن أتلتيك بلباو من التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2020/2021 ليضرب موعدًا مع برشلونة في المباراة النهائية وذلك عقب مُباراة ماراثونية في الدور قبل النهائي بعد فوزه في الأشواط الإضافية على ليفانتي بهدفين مقابل هدف ليتأهل بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.









كما وصل برشلونة أيضًا وصل إلى النهائي بعد مباراة مجنونة، حيث تمكن البرسا من صنع الريمونتادا أمام أشبيلية بعد أن تكبد النادي الكتالوني الهزيمة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين ليستطيع في مباراة العودة الفوز بثلاثية نظيفة ليتأهل للمباراة النهائية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين .









تلك المباراة تكرار لما حدث هذا الموسم، حينما واجه برشلونة وأتلتيك بلباو، بعضهما البعض، في نهائي السوبر الإسباني، ولكن حينها أقصى الأول ريال سوسييداد، فيما أطاح بلباو بـ ريال مدريد من نصف النهائي.









ومن المُقرر أنّ تقام المباراة النهائية على ملعب مُحايد، حيث ستقام في مدينة أشبيلية على ملعب لا كارتوخا والذي يعتبر سادس أكبر ملعب في بلاد الأندلس.