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طارق مصطفى: النني لم يعترض وشيكابالا من أفضل اللاعبين في تاريخ مصر

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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 أكد طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، أن محمد النني نجم وسط آرسنال الإنجليزي، لم يقم بالاعتراض على عدم مشاركته أمام كينيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

 وتابع، "شيكابالا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر، وبكل تأكيد باب المنتخب مفتوح أمامه بشرط استمرار المشاركة والتألق، فهو أمهر لاعب رأيته في حياتي يلعب بالقدم اليسري في مصر".

 وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكاميرون.

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