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إمساكية رمضان 2021 ومواقيت الصلاة وعدد ساعات الصوم وموعد أول أيام العيد

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:31 ص
إمساكية رمضان 2021
إمساكية رمضان 2021
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إمساكية رمضان 2021 .. يهل علينا شهر رمضان المبارك بالخير واليمن والبركات، حيث تعم الفرحة جموع المسلمين، وتكثر الخيرات، ويسعد الجميع غنيا كان أم فقير.

إمساكية رمضان 2021

ويبحث الكثيرون عن إمساكية رمضان 2021 حيث تعتبر من الأمور "التراثية" والضرورية التي اعتاد عليها الناس، ومن أجل الاطلاع على مواقيت الصلاة، وكذلك رؤية موعد صلاة العيد.

إمساكية رمضان 2021 طوال الشهر

وتتضمن إمساكية رمضان 2021 جميع أيام الشهر الكريم، والتي تبلغ 30 يوماً، حيث تتضمن مواقيت الصلوات الخمس وموعد الشروق إلى جانب موعد السحور.

إمساكية رمضان 2021 وأول أيام الشهر المبارك

وأكدت البحوث الفلكية أن غرة شهر رمضان 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء الموافق 13 أبريل المقبل، حيث أصبح يفصلنا أياما قليلة على الشهر المبارك، ما يجعل إمساكية رمضان 2021 تشهد بحثاً كثيراً.
    
إمساكية شهر رمضان 2021

إمساكية رمضان 2021 في اليوم الأول 13 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة.
 المغرب 6:21.
العشاء 7:42.
 السحور 1:40.
 إمساك 3:40.
 الفجر 4:00.
الشروق 5:30.
الظهر 11:55.
العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021 اليوم الثاني الموافق الأربعاء 14 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة.
صلاة المغرب 6:22.
العشاء 7:42.
السحور 1:39.
إمساك 3:39.
الفجر 3:59.
الشروق 5:29.
الظهر 11:55.
العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021 في اليوم الثالث الموافق الخميس 15 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة.
 صلاة المغرب 6:22.
العشاء 7:43.
السحور 1:37.
إمساك 3:37.
الفجر 3:57.
الشروق 5:28.
الظهر 11:55.
العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021، 4 رمضان الموافق يوم الجمعة 16 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة.
صلاة المغرب 6:23.
العشاء 7:44.
السحور 1:36.
إمساك 3:36.
الفجر 3:56.
الشروق 5:27.
الظهر 11:55.
العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021، 5 رمضان الموافق السبت 17 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021، 6 رمضان الموافق الأحد 18 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021 في 7 رمضان الموافق يوم الاثنين 19 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021 بثامن أيام رمضان الموافق الثلاثاء 20 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية رمضان 2021 في 9 رمضان الموافق الأربعاء 21 أبريل

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية رمضان 2021 عاشر أيام رمضان الموافق الخميس 22 أبريل 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 في الـ11 من رمضان الموافق الجمعة 23 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29

إمساكية رمضان 2021 في اليوم الـ11 من رمضان والموافق الـ24 أبريل

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 في 13 رمضان الموافق الأحد 25 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 الـ17 من رمضان الموافق الخميس 29 أبريل 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية رمضان 2021 يوم السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية رمضان 2021 يوم الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021 يوم الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021 في اليوم الـ29 من رمضان الموافق الثلاثاء 11 مايو 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية رمضان 2021 في اليوم الـ30 من رمضان الموافق الأربعاء 12 مايو 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

عدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان 2021

ومن جانبه، أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن عدد ساعات الصيام في أول أيام رمضان 2021 ستكون قرابة الـ14 ساعة و21 دقيقة، وهو يعد أقصر أيام شهر رمضان المبارك في عدد ساعات الصيام.

إمساكية رمضان 2021 وأول أيام عيد الفطر المبارك

ومن المقرر أن يحتفل المسلمون بأول أيام عيد الأضحى المبارك 2021، يوم الخميس الموافق الـ13 من مايو، وذلك بعد اكتمال 30 يوما من شهر رمضان الطيب العظيم.


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