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خزينة الزمالك تنتعش بمبلغ ضخم خلال أيام

الإثنين 05/أبريل/2021 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن حجم الأموال التي ستنعش خزينة نادي الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى إسم المدير المالي الجديد للنادي.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "خزينة الزمالك ستنتعش بـ21 مليون جنية من شركة برزينتشين، بالإضافة إلى 19 مليون جنيه من إحدى البنوك عن طريق أحد المحال التجارية".

وتابع، "وسيتم فتح باب العضويات بشكل مبكر مما سيدخل ملايين إلى النادي، أي ما يقرب من 90 مليون جنيه".

واضاف، "هيثم عبدالعظيم سيتولى منصب المدير المالي لنادي الزمالك بداية من الأسبوع المقبل".

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