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نجم إنتر ميلان يرحب بالانتقال الى برشلونة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أبدي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، ترحيبه باللعب في صفوف برشلونة الإسباني، والإنتقال له في الميركاتو الصيفي المقبل.


وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أكدت ان لوكاكو على رأس اهتمامات برشلونة، في حال فشل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني.


وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، ان لوكاكو لا يفكر في الرحيل عن إنتر ميلان، ولكن في حال عرضه للبيع سينتقل إلي برشلونة.


وأوضحت الصحيفة: ان لوكاكو يريد اللعب في برشلونة إذا استمر رونالد كومان، على رأس القيادة الفنية للبارسا في الموسم المقبل، وذلك بسبب علاقته الجيدة معه منذ ان عملا سويًا في إيفرتون الإنجليزي.


يذكر ان النيراتزوري سيعرض مهاجمه البلجيكي للبيع، من أجل حل أزمته الأقتصادية، وحدد سعر الإستغناء عنه في الصيف القادم بمبلغ 120 مليون يورو.

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