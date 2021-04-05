الكشف عن تطور حالات ثلاثي الأهلي المصاب

كشف الدكتورة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، آخر تطورات الحالة الصحية للثلاثي المصاب داخل صفوف المارد الأحمر، محمد محمود، حمدي فتحي ومحمود وحيد.





تطور حالات مصابي الأهلي





وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، أن محمد محمود، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يسير بشكل منتظم فى طريق العودة إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في الفترة المقبلة.





وتابع طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أن محمد محمود يؤدي تدريبات العلاج الطبيعى والتأهيل بشكل منتظم للحاق بتدريبات المارد الأحمر.





وتابع أبو عبلة بشأن حالة محمود وحيد، موضحا أن ظهير أيسر الفريق الكروي بالنادي الأهلي، يتابع تنفيذ فقرات البرنامج العلاجى الذى يخضع له، تمهيدا للعودة إلى تدريبات الفريق.





وأكد الدكتور طبيب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أن محمود وحيد سيكون جاهزا للبدء فى المشاركة بتدريبات القلعة الحمراء فى غضون 3 أسابيع، يتخللها فحص مستمر، وقياسات دورية للتأكد من تعافيه تماما من الإصابة.



وبشأن إصابة حمدي فتحي، علق أحمد أبوعبلة أن لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سوف يخضع لفحص طبى يوم الخميس المقبل، للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التى خضع لها فى الذراع.



