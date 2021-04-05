هل يبقى ؟.. تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

تحدث أندريه كوري، وكيل الأعمال السابق لنيمار دا سيلفا جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، سيبقى مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

بقاء ميسي مع برشلونة الإسباني

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

من جانبه قال كوري، عبر تصريحات صحيفة خلال موقع "سبورت" الإسباني: "أنا على يقين أن ميسي سيبقى في برشلونة، وسيكون سعيدًا هناك مرة أخرى".

وأضاف وكيل اللاعبين الشهير: "ميسي سيكون ضمن فريق جديد لبرشلونة، وسيلعب بشكل جيد وفي غضون عام أو عامين سيصبح أفضل لاعب في العالم مرة أخرى".

وأكمل كوري: "إن برشلونة والأرجنتين هما منزل ميسي. إنه يحب الأرجنتين، ويلعب بكل قوته مع المنتخب وبرشلونة أيضًا".

وواصل: "ما أزعج ميسي أنه يريد فريقًا تنافسيًا، والنادي أخبره أنهم سيفعلون ذلك وسيبرمون صفقة ما، لكن في النهاية تعاقدوا مع لاعب آخر".