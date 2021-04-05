الأهلي يحسم ملف تمديد عقد نجمي الفريق

حسم مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، ملف تمديد عقدي عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، وزميله محمد مجدي أفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء.





تمديد عقد السولية وأفشة في الأهلي

واستقر مسؤولو الكرة بالنادي الأهلي، على إضافة 3 سنوات فى عقد عمرو السولية، خلال الساعات القليلة المقبلة والإعلان، عن ذلك بشكل رسمى خلال الساعات المقبلة.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء، حسموا الاتفاقات مع عمرو السولية لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر فى الساعات الماضية، تمهيدا للإعلان عن تمديد عقد اللاعب.





وأوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استقروا على تعديل عقد محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، حتى يحصل على 6 ملايين جنيه فى الموسم.



