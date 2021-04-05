إمام عاشور يطلب العفو من خلال القائد

طلب إمام عاشور، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وساطة قائد الأبيض محمود عبدالرازق شيكابالا، من أجل حل أزمته مع الجهاز الفني للفريق بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.





الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كان أصدر قراراً بإيقاف إمام عاشور، دون تحديد مدة معينة، على خلفية ما بدر منه خلال مباراة الفريق أول أمس السبت، أمام مولودية الجزائر.





وكان إمام عاشور رفض إجراء عمليات الإحماء خلال مواجهة مولودية الجزائر، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



