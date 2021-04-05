انتهاء موسم نجم مانشستر يونايتد.. طالع التفاصيل

أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال اللعب مع بلاده.









وأكد مدرب يونايتد أولي جونار سولشار، هذا الأمر قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في أولد ترافورد اليوم.









وقال سولشار: "لسوء الحظ تعرض لإصابة في الركبة مع فرنسا، دائماً عندما يذهب اللاعبون لخوض مباريات دولية.. يتضرع المرء على أمل عودة اللاعبين متعافين".









وأضاف: "من المحبط جداً خسارة أنطوني لفترة قد تصل إلى نهاية الموسم، خاصة مع التقارير القادمة (من فرنسا) أن الإصابة لم تكن خطيرة، لكن يبدو أنها إصابة سيئة".









وأصيب مارسيال (25 عاماً) خلال مباراة فرنسا في تصفيات كأس العالم أمام قازاخستان الأسبوع الماضي.