Advertisements

انتهاء موسم نجم مانشستر يونايتد.. طالع التفاصيل

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:53 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن مانشستر يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، أن المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال قد يغيب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة في الركبة خلال اللعب مع بلاده.


وأكد مدرب يونايتد أولي جونار سولشار، هذا الأمر قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في أولد ترافورد اليوم.


وقال سولشار: "لسوء الحظ تعرض لإصابة في الركبة مع فرنسا، دائماً عندما يذهب اللاعبون لخوض مباريات دولية.. يتضرع المرء على أمل عودة اللاعبين متعافين".


وأضاف: "من المحبط جداً خسارة أنطوني لفترة قد تصل إلى نهاية الموسم، خاصة مع التقارير القادمة (من فرنسا) أن الإصابة لم تكن خطيرة، لكن يبدو أنها إصابة سيئة".


وأصيب مارسيال (25 عاماً) خلال مباراة فرنسا في تصفيات كأس العالم أمام قازاخستان الأسبوع الماضي.

أخبار تهمك

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ أقل من نصف ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 19 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 14 ساعة

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ حوالي 8 ساعات

نجم إنتر ميلان يرحب بالانتقال الى برشلونة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 5 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يزف بشرى سارة لجماهير برشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ حوالي 7 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد أهدف مباراة بيراميدز والرجاء البيضاوي المغربي 2-0

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:25 ص

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

01:25 ص

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

08:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون