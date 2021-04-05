بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

اختتم فريق برشلونة الإسباني استعداداته اليوم الأحد، لمواجهة بلد الوليد غدًا الإثنين، في إطار مباريات الجولة الـ 29 من الليغا، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.





وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الثنائي جيرارد بيكيه وسيرجي روبيرتو، شاركا في التدريبات الجماعية لفريق برشلونة اليوم الأحد.





وأضافت: ان برشلونة سيتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة بلد الوليد، حيث سيحصل روبيرتو على التصريح الطبي، من اجل المشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بعد غياب دام لشهرين بسبب الإصابة.





ومن جانبه قال المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبارسا، انه لن يخاطر بمشاركة روبيرتو وبيكيه في مباراة الغد، وسيؤجل عودتهم إلي قائمة مباراة الكلاسيكو، خاصةً في ظل جاهزية المدافع رونالد أراخوا.



