نجم ريال مدريد يقترب من المشاركة أمام ليفربول

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن اقتراب البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، من المشاركة ضد ليفربول، في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفربول، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشاركة هازارد في التدريبات الجماعية قبل لقاء إيبار جاءت مفاجئة لريال مدريد.





وتابعت الصحيفة، أنه رغم استبعاد هازارد من لقاء إيبار، لكن يقترب النجم البلجيكي من المشاركة ضد ليفربول، بعد أن ظهر أيضًا في التدريبات الجماعية.



