كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مصير نجم الفريق التونسي حمزة المثلوثي.





وأعطى المدير الفني الفرنسي الضوء الأخضر برحيل المثلوثي لأنه ليس لديه قناعة بإمكانيات النجم التونسي بسبب تراجع مستواه من الناحية الفنية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.





وألمح كارتيرون أن حمزة المثلوثي يغيب لفترات طويلة بسبب الإصابات العضلية والفريق ليس في حاجة إلى خدماته في الفترة المقبلة.





يذكر أن حمزة المثلوثي كان قد انتقل للزمالك في بداية الموسم الحالي قادما من صفوف الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر ولم يتمكن النجم التونسي من إثبات نفسه.