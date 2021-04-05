الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

طلب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من محمود الخطيب رئيس النادي، عقد جلسة مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من اجل معرفة حقيقة ترشيحه لتولي تدريب منتخب جنوب أفريقيا.





وسيقوم محمود الخطيب بالإجتماع مع موسيماني في الساعات القادمة، لإخباره بالتمسك به في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خاصةً في ظل الإغراءات المالية من البافانا بافانا.





يأتي تمسك إدارة النادي الأهلي في ظل السعي للحفاظ على إستقرار الفريق، فنيًا وإداريًا من اجل المواصلة في جميع البطولات وحصدها.



