Advertisements

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:59 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
Advertisements
طلب محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، من محمود الخطيب رئيس النادي، عقد جلسة مع المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من اجل معرفة حقيقة ترشيحه لتولي تدريب منتخب جنوب أفريقيا.


وسيقوم محمود الخطيب بالإجتماع مع موسيماني في الساعات القادمة، لإخباره بالتمسك به في قيادة الفريق الأول لكرة القدم، خاصةً في ظل الإغراءات المالية من البافانا بافانا.


يأتي تمسك إدارة النادي الأهلي في ظل السعي للحفاظ على إستقرار الفريق، فنيًا وإداريًا من اجل المواصلة في جميع البطولات وحصدها.


يذكر ان بيبو ومجلس إدارة النادي يشعرون بالإستياء، في ظل الأخبار المتداولة يوميًا في جنوب أفريقيا، بشأن رحيل موسيماني عن الأهلي وتوليه قيادة منتخب بلاده.

أخبار تهمك

الخميس.. زاهى حواس يعلن عن كشف أثرى مهم بالأقصر

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وبلد الوليد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ ساعة و 18 دقيقة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

حسن شاكوش يخالف القانون.. هاشتاج يشعل "تويتر" بعد القبض على المطرب الشهير

منذ ساعة و نصف

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ أقل من ساعتين

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

لوكاكو يحدد شروطه للانتقال إلى برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

09:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون