ماجدة الرومي: ثقة الرئيس السيسي هزتني.. وأنا جندية من جنود مصر





عبرت الفنانة ماجدة الرومي عن سعادتها الشديدة بالغناء في مصر، مؤكدة: "مقدرش أرفض أي دعوة للغناء في مصر، وشرف عظيم لي الغناء في قصر القبة.





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة "أون إي": ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي هزتني.. وغنائي بالقصر يشعرني بالفخر وانهارت بالبكاء فخرًا وحبًا وأنا جندية من جنود مصر".





كانت ماجدة الرومي، أحيت مؤخرًا أولى الحفلات الغنائية في حديقة قصر القبة الأثري، بعدما ظل استخدامه مقتصرا لعقود على المناسبات الرسمية واستقبال ضيوف مصر الكبار، لتغالبها دموعها في الحفل المنتظر.





ومن المقرر أن يتم تحويل قصر القبة الذي شيد بين عامي 1867 و1872 في عهد الخديوي إسماعيل، إلى مركز ثقافي وفني تقام فيه أحداث كبرى.



