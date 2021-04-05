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هاشتاج "حسن شاكوش يخالف القانون" يجتاح تويتر بعد القبض على مطرب المهرجانات

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:16 ص
بوابة الفجر
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تصدر هاشتاج "حسن شاكوش يخالف القانون" تريند تويتر على خلفية افتتاح مطرب المهرجانات كافيه مخالف.


وضبطت وزارة الداخلية، شاكوش، بعد قيامه بافتتاح الكافيه المخالف بمدينة نصر، حيث قامت الأجهزة الأمنية بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.


وأفادت الأنباء أن أجهزة الأمن بالقاهرة  تستجوب حاليًا حسن شاكوش، عقب إغلاق كافيه يمتلكه بمدينة نصر لمخالفته الإجراءات الاحترازية أثناء إقامة حفل افتتاح ضخم بدون ترخيص وتقديم الشيشة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.


كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.


وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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كافيه شاكوش الشرطة

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