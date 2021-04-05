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حالة الطقس اليوم الاثنين في محافظة الإسماعيلية

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:37 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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تشهد محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، طقس مائل للحرارة علي كافة مدن ومراكز المحافظة والتي تسجل الصغرى 14 والعظمى 32.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن سود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 15 والعظمى 31

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 15 والعظمى 29

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 15 العظمى 26

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 12 والعظمى 32

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 11 والعظمى 33

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 10 والعظمى 34

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 13 العظمى 25

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 31

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 32

درجات الحرارة في السويس الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة في العريش الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 العظمى 25

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة في طابا الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 08 والعظمى 26

درجات الحرارة في الطور الصغرى 18 والعظمى 29

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 30

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 17 والعظمى 33

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في قنا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 18 والعظمى 31

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 18 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 31

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 19 والعظمى 28

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