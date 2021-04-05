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شاهد.. وزير التعليم يرد على الأسئلة المرتبطة بامتحانات الترم الثاني

الإثنين 05/أبريل/2021 - 05:47 ص
بوابة الفجر
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نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإجابة عن الأسئلة المتكررة المرتبطة بامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال وزير التربية والتعليم، إننا نحارب لاستكمال العام والطلاب سيحصلون على 24 أسبوع دراسة من أصل 33، مضيفا أن هناك 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية والتفاصيل نهاية الأسبوع الجاري، وأنه من مارس 2019 وحتى 2021 أجرت الوزارة 48 مليون امتحان إلكتروني.

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