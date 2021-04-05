شاهد.. وزير التعليم يرد على الأسئلة المرتبطة بامتحانات الترم الثاني

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيديو للإجابة عن الأسئلة المتكررة المرتبطة بامتحانات الترم الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقال وزير التربية والتعليم، إننا نحارب لاستكمال العام والطلاب سيحصلون على 24 أسبوع دراسة من أصل 33، مضيفا أن هناك 3 امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية والتفاصيل نهاية الأسبوع الجاري، وأنه من مارس 2019 وحتى 2021 أجرت الوزارة 48 مليون امتحان إلكتروني.