إصابة شخص في حريق منزل بالإسماعيلية

أصيب شخص بحروق خطيرة في جسده من الدرجة الثانية والثالثة، صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد اشتعال النيران واحتراق منزله بمنطقة أبو عياد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد رشاد الغمراوي مدير أدارة البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغا عن نشوب حريق هائل في منزل بمنطقة أبو عياد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير، مما أسفر عن إصابة شعيب سليم محمد 40 عامًا، وتم نقله للمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج للازم، نتيجة إصابته بحروق خطيرة من الدرجة الثانية والثالثة.





وعلى الفور انتقلت سيارات الدفاع المدني والإطفاء والإسعاف، وتمكنت علي السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمنازل المجاورة، كما انتقل العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبو صوير، والرائد محمد جمال رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أشرف الصوالحي، وأحمد طلبة، وضباط مباحث الأدلة الجنائية.



