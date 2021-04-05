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7 معلومات عن ملحم بركات في ذكرى ميلاده
الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:57 ص
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب والملحن ملحم بركات، وهو مغني وملحن لبناني.
يعتبر الراحل من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب.
وفيما يلي 7 معلومات عن الراحل..
1- ولد في قرية كفر شيما.
2- ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس.
3- ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة
4- التحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة
5- التحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته.
6- لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري"
7-توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض.
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