7 معلومات عن ملحم بركات في ذكرى ميلاده





تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب والملحن ملحم بركات، وهو مغني وملحن لبناني.





يعتبر الراحل من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب.





وفيما يلي 7 معلومات عن الراحل..





1- ولد في قرية كفر شيما.





2- ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس.





3- ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة





4- التحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة





5- التحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته.





6- لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري"





7- توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض.







