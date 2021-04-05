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7 معلومات عن ملحم بركات في ذكرى ميلاده

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:57 ص
بوابة الفجر
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تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب والملحن ملحم بركات، وهو مغني وملحن لبناني. 

يعتبر الراحل من أشهر المطربين والملحنين اللبنانيين والعرب، تأثر بفن الموسيقار محمد عبد الوهاب.

وفيما يلي 7 معلومات عن الراحل..

1- ولد في قرية كفر شيما. 

2- ينتمي إلى طائفة الروم الأرثوذكس. 

3- ظهرت موهبته منذ كان في المدرسة

4- التحق بعد ذلك بأحد البرامج المشهورة للأصوات الجديدة

5- التحق بعد ذلك بالمدرسة الرحبانية، وكانت من هناك انطلاقته. 

6- لحن أغنية شهيرة للمطرب غسان صليبا بعنوان "يا حلوة شعرك داري"

7-توفي يوم 28 أكتوبر 2016 بعد صراع مع المرض.


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