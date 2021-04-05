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حسن شاكوش يخالف القانون.. هاشتاج يشعل "تويتر" بعد القبض على المطرب الشهير

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:31 ص
بوابة الفجر
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ضجة واسعة وصدى هائل سيطر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش.

البداية
وجاء ذلك على خلفي افتتاحه كافيه مخالف بمدينة نصر، وقد قامت الأجهزة بإغلاقه وتشميعه بسبب مخالفته لعدم الحصول على الموافقات والشروط اللازمة للافتتاح.

وأغلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، كافية يمتلكه حسن شاكوش بعد ساعات قليلة من افتتاحه بشارع عباس العقاد بمدينة نصر.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافية بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكها مطرب شعبي شهير وأقامت حفل افتتاح كبير ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافية والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

دولة القانون
وكتب ناشط على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "بعد ما مصر أبهرت العالم بموكب نقل المومياوات، النهاردة بتطبق القانون علي حسن شاكوش اللي فاكرها سايبه فتح كافية بدون ترخيص وكمان قاطع الطريق العام وعامل احتفالية وبيغني".

فيما أضاف آخر: "قوات الشرطة نزلت قفلت وشمعت المكان وأنت لازم تبقي عبرة لغيرك".

بينما ذهبت أخرى للقول: "فخورة بشرطة بلدي وهي بتضرب بيد من حديد على كل فاسد وبلطجي".

فيما أضاف آخر: "هما محدثين النعمة كدة لما ربنا بيديهم ما بيمشوش صح.

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