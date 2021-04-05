ماجدة الرومي تحبس دموعها: "الناس بتموت فى لبنان زي العصافير" (فيديو)





كشفت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، عن أن الرسالة التي أرسلتها لصحيفة الأهرام، عن أوضاع لبنان التي أثرت كثيراً في القراء استغرقت 10 ايام في الكتابة قائلة: الوجع الذي حملته الرسالة جائ بسبب الاوضاع التي تشهدها بيروت ومايحدث بها بعد مرفأة بيروت وخسر الكثيرون أولادهم وأحبائهم في ذلك اليوم الذي لن ينسى".





وأضافت في لقائها ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"في حلقة خاصة تم تسجيلها في قصر القبة، قائلة: "لا يمكن أن ننسى نهار هذا اليوم في أإسطس الفائت وشعرت وقتها مافائدة السياسة إذا لم يتحقق لنا الحماية ؟ من ماتوا في الواقعة ماتوا بالصدفة اثناء مرورهم في هذا الموقع وكان ممكن أي حد فينا يتعرض للموت".





وتساءلت: "هل نحن شعب كتب له الموت والسقوط مثل العصافير في الحوادث من عام 1975 حتى الان ؟هذا شعب شهيد ومعنف وبطل لانه إستطاع تحمل كل هذا فهو شعب عظيم في التحمل بطاقته حيث يستطيع نفض الحزن عنه وأن يستكمل حياته".



