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مدرب حراس الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن خطأ شريف إكرامي الكارثي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:14 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
حسام مجدي
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أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أن تمركز شريف إكرامي ورؤيته كانت جيدة ببداية هدف الرجاء الأول أمام بيراميدز.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "شريف إكرامي قام بكل شئ جيد بإستثناء التعامل مع الكرة كان هناك خطأ وتسرع وهذا سبب دخول الهدف بهذا الشكل".

وأكمل: "كان يجب أن يؤمن القائم ويترك الكرة تمر خارج الملعب، لكنه تسبب في تغيير اتجاه الكرة إلى مرمى بيراميدز".

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شريف اكرامي رياضة اخبار الرياضة

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