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أمير عبد العزيز يكشف مفاجأة عن نجم الزمالك

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:31 ص
احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
حسام مجدي
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دافع أمير عبدالعزيز، مدرب عام الزمالك السابق عن احمد سيد زيزو لاعب الابيض مشيراً بانه لاعب مميز ويتحلى بالروح القتالية.

وقال أمير لبرنامج الماتش: زيزو لاعب كبير ومميز وكان له دور كبير في وصول الزمالك لنهائي دوري ابطال افريقيا.

وأردف: مستواه اهتز مؤخراً بسبب تلاحم المباريات، معظم اللاعبين في الدوري لم يحصلوا على فترة اعداد جيدة ويعانون من ضغط مباريات.

وأتم: زيزو مستواه اهتز بسبب ذلك ولا اعتقد ان هناك عروض تشتت تركيزه لاني اعرفه جيدا، هو مميز ويمتاز بالروح القتالية، هو فقط تأثر قليلا بضغط الجمهور عليه بالاضافة الى ضغط المباريات كما ذكرت.

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