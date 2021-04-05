سيميوني يعترف: أتحمل مسئولية الخسارة أمام إشبيلية

قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، عقب الخسارة 1-0 أمام إشبيلية، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، إنه يتحمل مسئولية الهزيمة بشكل كامل.





صرح سيميوني خلال المؤتمر الصحافي بعد اللقاء الذي احتضنه ملعب رامون سانشيث بيثخوان: "الأداء تغير بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، وتحسن في الشوط الثاني، ولكننا جعلنا الأمور صعبة بأيدينا، ولم نقدم الأداء المنتظر منا".





كما أشار الـ"تشولو" إلى أنه عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء، فهذا يكون بخطأ من المدرب، وذلك في إشارة لخروج البرازيلي رينان لودي، ودخول الأرجنتيني أنخيل كوريا.





ويرى المدرب الأرجنتيني أن لمسة يد مواطنه مهاجم إشبيلية، لوكاس أوكامبوس، في اللقطة التي سبقت الهدف مباشرة لم تكن حاسمة في نتيجة المباراة، مشدداً على أنه لا يريد الوقوف عند هذه النقطة، في مباراة استحق فيها المنافس الفوز، رغم تحسن أداء أتلتيكو في الشوط الثاني".





وأضاف: "تتبقى 9 مباريات، وعلينا الاستعداد للمباراة الصعبة أمام ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، والتي سيغيب عنها الثنائي لويس سواريز، وماركوس يورنتي، للإيقاف".



