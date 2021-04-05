إصابة 4 في انقلاب سيارة بطريق قنا - سفاجا

أصيب 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من الكيلو ٣٠ بطريق قنا - سفاجا.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، يفيد إصابة كل من ممدوح حجاج ابوالمجد، 45 عاما، باشتباه كسر بالفقرات القطنية، ونجلته سمر ممدوح، 15عاما، بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد عبدالحكيم محمود، 47عاما، كدمات بالجسم، وعبدالله سليمان جاد الرب، 36عاما، بجرح رضي بفروة الرأس، في حادث انقلاب سيارة بطريق قنا سفاجا.



تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.