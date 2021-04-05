رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات بالمغرب

رصدت وزارة الصحة المغربية، الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

وأصدرت وزارة الصحة المغربية، بيانًا أوضحت فيه أن "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".

وقالت الصحة المغربية: "إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".

وكانت الصحة المغربية، دعت جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.