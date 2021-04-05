Advertisements

رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات بالمغرب

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

رصدت وزارة الصحة المغربية، الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وأصدرت وزارة الصحة المغربية، بيانًا أوضحت فيه أن "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".

 

وقالت الصحة المغربية: "إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية في جميع أنحاء العالم".

 

وأضافت: "الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".

 

وكانت الصحة المغربية، دعت جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا بريطانيا المغرب الطفرة البريطانية

أخبار تهمك

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 15 ساعة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 3 ساعات

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 8 ساعات

حسن شاكوش يخالف القانون.. هاشتاج يشعل "تويتر" بعد القبض على المطرب الشهير

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن خطأ شريف إكرامي الكارثي

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بعد ظهور فيروس يارا.. كيف تطور الفيروسات سلالات جديدة

المعامل تكتشف 8 سلالات أخرى لكورونا.. هكذا يتطور الفيروس

بعد وصول المتعافين لربع مليون شخص.. ما هي فرص عودة الكورونا؟

"تدمير الجسم".. أعراض وطفرات جديدة بشأن فيروس كورونا

طبيب: طفرتان في فيروس كورونا جعلوه أكثر انتشارًا وأقل عدوانية

وزيرة الصحة: تغير فيروس كورونا ليس له تأثير على جدوى اللقاحات حتى الآن

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

08:24 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون