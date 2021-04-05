موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الكرة المصرية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الزمالك في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

وتقام مباراة الأهلي والزمالك 18 ديسمبر الجاري، حيث يستأنف الأهلي مبارياته المحلية بمواجهة فريق النصر يوم 14 أبريل زلجاري ضمن منافسات كأس مصر.





وكلن الأهلي تعادل مع المريخ السوداني بهدفين لمثلهما في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة السوداء في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدا استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني في ختام جولات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.



