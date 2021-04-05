Advertisements

وزير التعليم يوضح تفاصيل الامتحان التكميلي لطلاب الأول والثاني الثانوي

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:04 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التكميلى ينص علي شيئين: أن يكون الطالب لم يحضر امتحان الترم الأول "غياب" ففى هذه الحالة لا بد من عقد امتحان فى محتوى الترم الأول، ثم يؤدى الطلاب امتحانى شهرى أبريل ومايو وفى حالة ما إذا كانت نتيجة الطالب فى مادة معينة بالمنطقة الرمادية فى شكل النتيجة سوف يحصل الطالب على امتحان تكميلى أو دور ثان، قائلا: نتيجة امتحانى شهرى أبريل ومايو سوف تظهر بالألوان.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن المدارس الدولية تتولى عقد امتحانات مواد الهوية وتعتمدة من الإدارة التعليمية، موضحا أنه خلال شهر رمضان الحضور اختيارى لجميع الطلاب ومن يطالب بأننا نقعد فى البيت له حرية الأمر، مشيرا إلى أن المدارس الدولية لم تنفذ الحضور المتباعد فى الترم الأول ونشدد عليها بضرورة اتاحة الاختيار لولى الأمر على أن توفر المدرسة محتوى إلكترونى وتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع بشكل جيد على المدارس فى حالة الإخلال بهذه الشروط مع التأكيد على تدريس مواد الهوية المصرية وأيضا تحية العلم والنشيد الوطنى والوزارة سوف تتابع هذا الأمر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع قواعد الغلق.

وكشف وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات المجمعة ستكون قصيرة جدا ومدة الامتحان ساعتين بعيدا عن مواعيد الفطار، وعلى الطلاب التركيز على المحتوى، قائلا: الامتحان هيكون بسيط ومباشر وقصير وعلينا التوقف عن حاجات جانبيه البابل شيت والتابلت، والوزارة لم تتراجع عن أى حاجة على الإطلاق، والوزارة لديها من الحلول ما يمكنها من تنويع الحلول للتعامل مع الموقف قائلا: نحاول جاهدين منضيعش أسابيع من هذا والدراسة لم تصل إلى 15 أسبوع من 33 وياريت نبقى عارفين لو مقدرناش نكمل الأسابيع التعليمية فالدفعات الحالية سوف تعانى معاناة شديدة جدا فى السنوات القادمة وياريت كلنا نحط ايدينا فى إيدين بعضنا وإحنا أحسن من غيرنا كتير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

منذ ساعة و 13 دقيقة

الزمالك يتحرك لخطف صفقة مدوية من أنياب الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ يوم

حسن شاكوش يخالف القانون.. هاشتاج يشعل "تويتر" بعد القبض على المطرب الشهير

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. شريف إكرامي يتسبب في هدف كارثي أمام الرجاء البيضاوي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مدرب حراس الأهلي السابق يكشف مفاجأة عن خطأ شريف إكرامي الكارثي

منذ ساعة و 23 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة مدير عام دار الإفتاء المصرية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحقق في ملف رحيل موسيماني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "الداخلية" تلقي القبض على "حسن شاكوش" بمدينة نصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "سينرجي" تقرر وقف مسلسل "الملك" لـ عمرو يوسف

منذ حوالي 12 ساعة

فرصة أخيرة.. تصريح مهم من وزير الخارجية بشأن مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:42 ص

عاجل.. سحابة غازية سامة تقترب من هذه الدولة

السيسي لوزير التموين: تقدر تستحمل الجنيه اللي عاوز ترفعه على الزيت ده؟ (فيديو)

12:25 ص

ننشر إجراءات تعديل جهة صرف المعاش

06:07 ص

وزير التعليم يوضح ضوابط التقييم للعام الدراسي الجاري

08:24 ص

بشرة سارة لبرشلونة قبل مواجهة بلد الوليد

06:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون