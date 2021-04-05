وزير التعليم يوضح تفاصيل الامتحان التكميلي لطلاب الأول والثاني الثانوي

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان التكميلى ينص علي شيئين: أن يكون الطالب لم يحضر امتحان الترم الأول "غياب" ففى هذه الحالة لا بد من عقد امتحان فى محتوى الترم الأول، ثم يؤدى الطلاب امتحانى شهرى أبريل ومايو وفى حالة ما إذا كانت نتيجة الطالب فى مادة معينة بالمنطقة الرمادية فى شكل النتيجة سوف يحصل الطالب على امتحان تكميلى أو دور ثان، قائلا: نتيجة امتحانى شهرى أبريل ومايو سوف تظهر بالألوان.



وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو بثه على صفحته الشخصية بفيس بوك: أن المدارس الدولية تتولى عقد امتحانات مواد الهوية وتعتمدة من الإدارة التعليمية، موضحا أنه خلال شهر رمضان الحضور اختيارى لجميع الطلاب ومن يطالب بأننا نقعد فى البيت له حرية الأمر، مشيرا إلى أن المدارس الدولية لم تنفذ الحضور المتباعد فى الترم الأول ونشدد عليها بضرورة اتاحة الاختيار لولى الأمر على أن توفر المدرسة محتوى إلكترونى وتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع بشكل جيد على المدارس فى حالة الإخلال بهذه الشروط مع التأكيد على تدريس مواد الهوية المصرية وأيضا تحية العلم والنشيد الوطنى والوزارة سوف تتابع هذا الأمر مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وإتباع قواعد الغلق.



وكشف وزير التربية والتعليم، إلى أن الامتحانات المجمعة ستكون قصيرة جدا ومدة الامتحان ساعتين بعيدا عن مواعيد الفطار، وعلى الطلاب التركيز على المحتوى، قائلا: الامتحان هيكون بسيط ومباشر وقصير وعلينا التوقف عن حاجات جانبيه البابل شيت والتابلت، والوزارة لم تتراجع عن أى حاجة على الإطلاق، والوزارة لديها من الحلول ما يمكنها من تنويع الحلول للتعامل مع الموقف قائلا: نحاول جاهدين منضيعش أسابيع من هذا والدراسة لم تصل إلى 15 أسبوع من 33 وياريت نبقى عارفين لو مقدرناش نكمل الأسابيع التعليمية فالدفعات الحالية سوف تعانى معاناة شديدة جدا فى السنوات القادمة وياريت كلنا نحط ايدينا فى إيدين بعضنا وإحنا أحسن من غيرنا كتير.