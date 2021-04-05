تفاصيل المشادة القوية بين ثنائي تشيلسي

أفادت تقارير صحفية إنجليزية أن هناك مشادة قوية وقعت بين ثنائي تشيلسي في الساعات الماضية.





وذكرت صحيفة تليجراف، أن مدافع تشيلسي، أنطونيو روديجر، خرج مبكراً من التدريب، بعد مشادة مع الحارس كيبا أريزابالاجا.





قال التقرير: "الثنائي دخل في مشاحنة بعد لعبة مشتركة بين روديجر، والحارس، وتعين على زملائهما الفصل بينهما".





وذهب المدافع الألماني بعد ذلك إلى غرفة الملابس، قبل خمس دقائق على نهاية الحصة التدريبية.





ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري الممتاز برصيد 51 نقطة من 30 مباراة.





ويلتقي مع بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، بعد غد الأربعاء، في إشبيلية.



