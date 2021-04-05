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طارق شوقي: إعلان تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية الأسبوع الجاري

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان 1 فى الترم الأول لجميع المواد عقد فى يوم واحد لإعفائهم من امتحانات الفصل الدراسى الأول، وأولى وثانية ثانوى كانوا أدوا امتحانات إلكترونية فى المدارس من 27 فبراير الماضى حتى 10 مارس الماضى وهذه الامتحانات انتهت، وسوف يؤدى الطلاب امتحانيين فى أبريل الجارى ومايو المقبل


وأضاف وزير التربية والتعليم خلال فيديو قام بنشره علي صفحته الرسمية أن وزارة التربية والتعليم سوف تعلن تفاصيل ال 3 اختبارات تجريبية للشهادة الثانوي أو موعد الامتحان الأول الحقيقى سوف قبل نهاية الأسبوع الجارى.

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