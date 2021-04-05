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قتلى وفقدان العشرات جراء غرق عبارة في بنجلاديش

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:16 ص
غرق عبار - أرشيفية
غرق عبار - أرشيفية
وكالات
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أعلنت السلطات في بنجلاديش، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان العشرات جراء غرق عبارة ذات طابقين كان على متنها أكثر من 50 شخصا وسط البلاد.

 

وانطلقت العبارة من مدينة نارايانغاج، وانقلبت في نهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا بعد اصطدام جانبها الخلفي مع سفينة شحن في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي، وفقًا لإدارة وسائل النقل البحرية المحلية.

 

وأسفر الحادث، عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وتم إنقاذ 11 آخرين، بينما يعتبر العشرات في عداد المفقودين، لكن عددهم الدقيق غير معروف بالنسبة للسلطات حاليا.

 

وتواصل الجهات المعنية، أعمال الإنقاذ، لكن الشرطة أشارت إلى أن ذلك أمر صعب نظرا للظروف الجوية.

 

ويذكر ان العبارة كانت مزدحمة بالركاب الذين كانوا في عجلة لمغادرة المنطقة الصناعية في ظل إعلان الحكومة إغلاقا وطنيا عاما اعتبارا من الاثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

 

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قتلى وفقدان العشرات غرق عبارة بنجلاديش

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