Advertisements
6 مراكز جديدة لتلقي لقاح فيروس كورونا بالدقهلية.. والإجمالي 13
الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:32 ص
محمد كشك
Advertisements
أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، زيادة عدد مراكز التطعيم للقاح فيروس كورونا الي 13 مركزا وذلك بعد اختيار 6 مراكز جديدة للمواطنين الراغبين بتطعيم فيروس كورونا وذلك للتخفيف عن المواطنين وتجنب زيادة الضغط علي مراكز تلقي اللقاح.
وأوضح "مكي" أن تلقي اللقاح بعد تلك الزيادة سيكون بالأماكن الآتية (صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمي الامديد) بالإضافة إلى (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد) وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركز.
وأشار مكي إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.
وأضاف "مكي " أن تلك الزيادة بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح
وكان مكي قد وجه الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور علي عبدالكريم وكيل المديرية للطب العلاجي بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وحث مديري المستشفيات والادارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم
كما جدد وكيل وزارة الصحة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح "مكي" أن تلقي اللقاح بعد تلك الزيادة سيكون بالأماكن الآتية (صهرجت الكبرى بميت غمر، مستشفى شربين،مستشفى أجا، مستشفى منية النصر، مستشفى نبروه، مركز طب أسرة الربع بتمي الامديد) بالإضافة إلى (طلخا، المنزله، دكرنس، السنبلاوين، بلقاس، مستشفى ميت غمر، مستشفى المنصورة العام الجديد) وبذلك بلغ إجمالي مراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية 13 مركز.
وأشار مكي إلى أن المراكز الجديدة أضيفت بالفعل على موقع الحجز حيث يمكن للمواطنين الحجز وتلقي اللقاح في مراكزهم دون الحاجة للسفر ودعى الجميع للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتسجيل اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg.
وأضاف "مكي " أن تلك الزيادة بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بالتوسع في مراكز تلقي اللقاح بالمحافظات الاعلى في نسب التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح
وكان مكي قد وجه الدكتورة عبير عبد الغني وكيل مديرية الصحة للطب الوقائي والدكتور علي عبدالكريم وكيل المديرية للطب العلاجي بجولات ميدانية للتأكد من جاهزية الأماكن التي تم اختيارها لاستقبال المواطنين الراغبين بتطعيم كورونا وحث مديري المستشفيات والادارات على الحرص على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية ومطابقه الاماكن لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية ومنع التكدس والتأمين الأمني والطبي لها والتأكد من توافر اماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتي اللقاح الاولى والثانية وأماكن حفظ الطعوم
كما جدد وكيل وزارة الصحة مناشدته لجميع المواطنين على تجنب التجمعات العائلية ومنع التجمعات في المناسبات كالافراح وسرادقات العزاء والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
Advertisements