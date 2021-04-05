رشا مهدي : سعيدة بمشاركتي في "ورقة ضغط" وكورونا أثرت على صناعة السينما

أعربت الفنانة رشا مهدي عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها في حكاية "ورقة ضغط" التي تُعرض ضمن حكايات مسلسل "ورا كل باب".



وقالت رشا مهدي خلال لقائها في برنامج "its show time" المذاع على قناة Cbc أن ما جذبها للمشاركة في حكاية "ورقة ضغط" هو أن المسلسل فكرته جديدة جدًا، لاسيما أن أحداثه تدور في إطار 5 حلقات، مُضيفة :"سعيدة جدًا بالتجربة، والفكرة حلوة أوي وجديدة، خاصة أنها 5 حلقات جعلت فيها تكثيف للحدوتة في وقت قليل، وبالتالي بتكون في حواديت أكتر بممثلين مختلفين ومخرجين مختلفين هيكون المشاهد مبسوط بالتنوع ده".



وكشفت رشا مهدي عن سبب غيابها عن السينما، مُوضحة: صناعة السينما اتأثرت الفترة الأخيرة، خاصة في فترة الكورونا، وأصبح عدد الأفلام قليلاً، وأنا لما بدأت كان في وقت بيتعمل فيه أفلام كتير وفى مواسم مختلفة، وأكيد لو يكون في حاجة قوية هانزل أعملها علطول؛ لأن أنا نفسى أرجع للسينما تانى".



حكاية"ورقة ضغط" هى الحكاية الخامسة من مسلسل "ورا كل باب"، وهي فكرة يسرى الفخرانى وسيناريو وحوار محمد الشواف، وإخراج معتز حسام، وإنتاج سينرجى، وبطولة: فتحى عبد الوهاب، إيهاب فهمى، رشا مهدى، رامى وحيد، ساندى على، إبراهيم ظريف وغيرهم.