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مدرب حراس الأهلي السابق يوجه رسالة قوية إلى "إكرامي"

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:34 ص
شريف اكرامي
شريف اكرامي
حسام مجدي
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أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دورا لمدرب الحراس الخاص بشريف إكرامي.

وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "يجب أن يكون هناك دور لمدرب الحراس الخاص بإكرامي لأن هذه محنة صعبة أوي وتحتاج أن يكون الحارس قوي ليتجاوزها".

وتابع: "تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف وعاد أقوى بعدها".

وأكمل: "يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا".

وأتم طارق سليمان حديثه قائلا: "لكنه استعجل كثيرا في النزول كان يجب أن يكون أثقل من ذلك".

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شريف اكرامي رياضة الأهلي والمريخ اخبار الرياضة

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