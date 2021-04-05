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مدرب حراس الأهلي السابق يوجه رسالة قوية إلى "إكرامي"
الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:34 ص
حسام مجدي
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أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دورا لمدرب الحراس الخاص بشريف إكرامي.
وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "يجب أن يكون هناك دور لمدرب الحراس الخاص بإكرامي لأن هذه محنة صعبة أوي وتحتاج أن يكون الحارس قوي ليتجاوزها".
وتابع: "تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف وعاد أقوى بعدها".
وأكمل: "يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا".
وأتم طارق سليمان حديثه قائلا: "لكنه استعجل كثيرا في النزول كان يجب أن يكون أثقل من ذلك".
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