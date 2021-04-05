مدرب حراس الأهلي السابق يوجه رسالة قوية إلى "إكرامي"





أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي الأسبق، أنه يجب أن يكون هناك دورا لمدرب الحراس الخاص بشريف إكرامي.





وقال طارق خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "يجب أن يكون هناك دور لمدرب الحراس الخاص بإكرامي لأن هذه محنة صعبة أوي وتحتاج أن يكون الحارس قوي ليتجاوزها".





وتابع: "تعاملت مع شريف إكرامي في مثل هذه المواقف وعاد أقوى بعدها".





وأكمل: "يجب أن يكون لدى شريف إكرامي ثبات إنفعالي مثلما يفعل محمد الشناوي حاليا".





وأتم طارق سليمان حديثه قائلا: "لكنه استعجل كثيرا في النزول كان يجب أن يكون أثقل من ذلك".



