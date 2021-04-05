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جوارديولا يمتلك سلاحا وحيدا يمنح السيتي رقما تاريخيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:34 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
وكالات
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كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن خطته من أجل تحقيق 4 ألقاب هذا الموسم من بينها دوري أبطال أوروبا.

لم يسبق لأي ناد إنجليزي الفوز بالدوري، ومسابقتي الكأس المحليتين، ودوري أبطال أوروبا، في الموسم نفسه، لكن السيتي ما زال في طريقه لتحقيق ذلك.

ويتصدر فريق جوارديولا ترتيب الدوري الممتاز، ويستضيف بروسيا دورتموند في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال، غداً الثلاثاء.

كما يواجه تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلتقي مع توتنهام هوتسبير في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وأبلغ غوارديولا موقع النادي الإلكتروني، بعد فوز السيتي 2-0 على مضيفه ليستر: "أتبع سياسة التناوب لأن ليس من الممكن اللعب كل يوم، إنهم بشر وليسوا ماكينات".

وأضاف: "لا يمكنك الفوز بكل البطولات في هذا العام دون جماهير، في ظل بدء الموسم متأخراً، والانتهاء منه مبكراً دون وجود تناوب بين اللاعبين".

وتابع: "لا يوجد أسبوع واحد راحة، لا يوجد لاعب يمكنه أن يفعل ذلك، وأن يكون مستعداً لكل مباراة، ولذلك أتبع سياسة التناوب".

ويلتقي السيتي مع ليدز يونايتد في الدوري بعد مواجهة دورتموند.

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