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وزير التموين يكشف دور الرئيس في عدم تعرض البلاد لأزمات في السلع الاستراتيجية (فيديو)
الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:09 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السبب في عدم تعرض البلاد لأي أزمات في السلع الاستراتيجة منذ توليه حقيبة الوزارة.
وأشار "المصيلحي"، إلى أن موسم توريد القمح سيبدأ يوم 15 إبريل القادم، ولأول مرة ندخل الموسم الجديد ويوجد احتياطي من القمح يكفي لمدة 3.6 شهور.
وأضاف وزير التموين، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، منوها بأن مصر استهلاكها من السكر يعتبر مرتفع نسبيا، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.
وأرجع "المصيلحي"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الفضل في عدم وجود أزمات للرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن الرئيس وجه بتوفير اعتماد للوزارة من البنك المركزي بقيمة 1.8 مليار دولار لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع.
وأشار "المصيلحي"، إلى أن موسم توريد القمح سيبدأ يوم 15 إبريل القادم، ولأول مرة ندخل الموسم الجديد ويوجد احتياطي من القمح يكفي لمدة 3.6 شهور.
وأضاف وزير التموين، أن مصر حققت اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 90%، منوها بأن مصر استهلاكها من السكر يعتبر مرتفع نسبيا، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.
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