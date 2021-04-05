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رفضوا تغيير الدستور.. اعتقال 10 أميرالات متقاعدين بتركيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 09:53 ص
الشرطة التركية
الشرطة التركية
وكالات
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قالت السلطات التركية، إنها اعتقلت صباح اليوم الاثنين 10 ضباط متقاعدين برتبة أميرال أعربوا عن رفضهم لتغيير الدستور .

 

وأوضحت السلطات التركية، أن الضباط وقعوا على رسالة جماعية دفاعا عن اتفاقية "مونترو" لاستخدام المضائق البحرية، فيما تم استدعاء المدعي العام 4 ضباط آخرين ممن وقعوا الرسالة للاستجواب.

 

وطالب 103 ضباط أتراك، مساء أمس الأحد، في بيان السلطات في أنقرة بالتراجع عن تنفيذ مشروع قناة إسطنبول الذي طرحته الحكومة وتعارضه المعارضة.

 

وكان الضباط المتقاعدون، حذروا من محاولة طرح اتفاقية "مونترو" موضوعا للنقاش، واعتبروها الوثيقة الأساسية لأمن الدول المشاطئة للبحر الأسود.

 

وقد دعا بيان الضباط القوات المسلحة التركية إلى الحفاظ على القيم الأساسية للدستور.

 

 

 

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