الصين تسجل أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل أكبر قفزة يومية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ أكثر من شهرين.

وقالت السلطات الصحية الصينية، إنه تم اكتشاف الحالات المحلية الجديدة في مدينة رويلي على الحدود مع ميانمار.

وكانت حكومة رويلي المحلية التابعة لإقليم يونان بجنوب غربي الصين، وضعت السكان في منطقتها الحضرية رهن الحجر الصحي المنزلي وبدأت حملة اختبار ضخمة للكشف عن الفيروس ومنعت الناس من مغادرة ودخول المدينة منذ الأسبوع الماضي.

وقد سجلت المدينة جميع الحالات المحلية الجديدة البالغ عددها 15 حالة بفيروس كورونا، بما في ذلك الإصابات الواردة من الخارج، 32 حالة، وهو أعلى عدد إجمالي للإصابات منذ 31 يناير الماضي.