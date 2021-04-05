قتلى وجرحى بإطلاق نار في ولاية ألاباما الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الاثنين، مقتل شخص وإصابة 3 آخرون بجروح جراء إطلاق نار في ولاية ألاباما.

وقالت مصادر في الشرطة، إنها تلقت بلاغًا عن إطلاق النار في وقت متأخر من أمس الأحد، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت مصادر أمنية، بأن إطلاق النار وقع في حديقة إثر شجار بين رجلين، في الوقت الذي كان يتواجد فيه مئات الأشخاص في الحديقة.

وأسفر الحادث، عن مقتل امرأة وإصابة 3 نساء، تم نقلهن إلى المستشفى، ووصفت حالتهن بالحرجة.