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هل ينشط لقاح كورونا الخلايا السرطانية؟.. طبيب أورام يجيب (فيديو)

الإثنين 05/أبريل/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور تامر النحاس، أستاذ علاج الاورام بطب قصر العيني، إن مريض الأورام الذي أنهى العلاج الكيماوي يعتبر حالة مزمنة ولكن لا يواجه نفس الخطورة التي يواجهها المريض الذي لازال يتلقى العلاج.
وأشار "النحاس"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى ان مريض الأورام عندما يصاب بكورونا يجب الرجوع لطبيب الصدرية وهو من يحدد هل يستمر المريض في تناول علاج الأورام، أم يوقفه حتى يتم الشفاء من كورونا.
ونفى أستاذ علاج الاورام بطب قصر العيني، ما يتردد بشأن أن لقاح كورونا ينشط الخلايا السرطانية لمصابي الأورام، مؤكدا أنه كلام غير صحيح بالمرة.
ولفت إلى أن مريض الأورام عندما يحصل على لقاح كورونا لا يكون نفس الكم من الأجسام المضادة لفيروس كورونا التي يكونها الشخص السليم.

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لقاح كورونا خلايا سرطانية بوابة الفجر الفجر

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